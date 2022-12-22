Тайвань поднял в воздух свою военную авиацию, чтобы предупредить 39 китайских самолетов, вошедших в его юго-восточную зону противовоздушной обороны. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Reuters. По данным министерства обороны Тайваня, в четверг, 22 декабря, в зону идентификации их ПВО вошли 21 истребитель и четыре бомбардировщика H-6 ВВС Китая, а также самолеты раннего предупреждения, противолодочные самолеты и самолеты-заправщики. Согласно карте, предоставленной министерством, многие самолеты пролетели над водным путем, известным как канал Баши, в район у юго-восточного побережья острова. По данным министерства, вблизи Тайваня также было обнаружено 3 корабля ВМС Китая. В тайваньском оборонном ведомстве добавили, что отправили неуказанный боевой самолет, чтобы предупредить китайские самолеты, в то время как ракетные системы следили за их полетом. Напомним, что Тайвань жаловался на неоднократные вылеты китайских ВВС за последние два года, часто в южные районы своей зоны идентификации ПВО. Ранее сообщалось, что власти США допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня, и Вашингтон принимает меры, чтобы не допустить начала войны. Также перед этим РБК-Украина сообщало, что военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.