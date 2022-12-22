На портале "Действие" полноценно заработала программа доступного кредитования и получения льготных кредитов от государства "еселя". Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг "Есселя: первые результаты программы и презентация в приложении "Действие"". Чиновник отметил, что перед тем для получения ипотеки гражданам нужно посещать банки, собирать документы и тратить время "на разные дополнительные процессы". "Действие" все упрощает, потому что теперь все можно сделать в приложении лишь в несколько кликов, а ответ от банков о получении кредита может поступить в течение 5-7 минут", — сказал Федоров. Он пояснил, что задачей министерства была разработка технической части услуги. "Действие" автоматически подтягивает данные из 11 реестров, а это более 300 полей заявлений. При этом подать заявление можно одновременно в 1 или 5 банков", — рассказал министр. Программой "Еселя" — государственной льготной ипотекой со ставкой 3% — могут воспользоваться: военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах. Всю необходимую информацию узнайте на официальном портале https://eoselia.diia.gov.ua/ "Украинцы, которые отвечают требованиям программы, могут подать заявку на участие в программе "Действия" и получить кредит на выгодных условиях на покупку жилья. Воспользоваться услугой можно в несколько кликов, почти все данные для заявки подтянутся из реестров", — рассказали в Минцифре. . Напомним, что следующим этапом с января 2023 года планируется расширение программы и для других категорий – им будет доступен кредит под 7%. С полным перечнем можно ознакомиться по этой ссылке. Ранее РБК-Украина рассказывала, что нужно для получения ипотечного кредита по госпрограмме кредитования "еселя". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.