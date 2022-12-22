В России объявили о намерениях увеличить численность собственной армии. Однако планы агрессора вряд ли сбудутся. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что Кремль снова обвинил Североатлантический альянс в "военной угрозе" РФ. "В частности, министр обороны Сергей Шойгу говорил, что экспансия НАТО у российских границ, включая стремление Финляндии и Швеции к членству, требует "должного" ответа России для создания группы войск на северо-западе", — говорится в отчете. В ISW указывают, что впоследствии он предложил увеличить численность армии. Глава Минобороны проинформировал на наращивание количества ВС РФ до 1,5 миллионов солдат, в том числе 695 тысяч контрактников. "Однако, очень маловероятно, что Кремль сформирует такие большие обычные силы в сроки, имеющие отношение к войне России в Украине. Ведь Москва не смогла полностью укомплектовать бригады и полки перед полномасштабным вторжением и не полностью построила новую дивизию, о формировании которой заявляли еще в 2020 году", — убеждены специалисты. В Институте подчеркнули, что российская экономика находится в рецессии, а ее ресурсы значительно сократились после полномасштабного вторжения. Учебный потенциал РФ также уменьшился с 24 февраля, частично из-за того, что были развернуты учебные элементы для участия в боевых действиях в Украине. "Предложения Шойгу могут стать лишь выступлением для успокоения сообщества милблоггеров, обвинивших Кремль в несерьезном ведении войны. Он также устанавливает информационные условия для проведения будущих мобилизационных волн под рубрикой укомплектования этих формирований или существенного наращивания военной силы России в долгосрочной перспективе", — сказал он. Напомним, в ISW убеждены, что Путин не намерен применять ядерное оружие на поле боя. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.