В Украине было начато около двухсот уголовных производств за незаконное распространение информации о перемещении военных ВСУ, их местах расположения и данных об оружии во время военного положения. Об этом заявил начальник Департамента уголовно-правовой политики Офиса генерального прокурора Алексей Бонюк, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ". В ходе экспертного обсуждения по теме: "Уголовная ответственность за распространение незаконной информации в интернете до и после начала полномасштабного вторжения" он отметил, что примерно треть обвинительных актов по этим делам уже была направлена в суд. "Сейчас у нас по ст. 114-2 УКУ зарегистрировано уже около двухсот уголовных производств и треть направлена в суд", — сказал он. Речь идет об уголовных делах по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ) УКУ. Эти действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 12 лет. Ранее сообщалось, что в Славянске задержан школьный учитель, который сдавал российским оккупантам места дислокации бойцов ВСУ. Напомним, перед этим в Одессе разоблачили вражеского агента, снимавшего позиции ВСУ на скрытый видеорегистратор. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.