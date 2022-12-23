Сегодня, 23 декабря, в Украине облачно с прояснениями. Также не нужно удивляться дождю, туману и гололедицу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр". Осадки "В западных, ночью и северных областях небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков", — говорится в сообщении. Туман, ветер и гололедица В юго-восточной части ночью и утром местами туман. На дорогах западных и северных областей местами гололедица. "Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с", – добавляют в "Укргидрометцентре". Температура Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 1-6° тепла, в южной части местами 7-10°. Как сообщалось, погоду в Украине на Новый год 2023 вряд ли можно будет назвать по-настоящему зимней. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.