Во время войны из-за постоянных боевых действий на территории Украины люди находятся в постоянном стрессе. В таких условиях можно ощущать страх, тревогу, как за себя, так и за близких и родных. Однако есть некоторые привычки, которые не стоит делать в таком состоянии. Об этом рассказала гастроэнтеролог и терапевт Евгения Белинская в Instagram. Что нельзя делать при стрессе По словам врача, есть некоторые продукты и привычки, которые могут наоборот ухудшить состояние. В частности, врач не советует при стрессе: Садиться на жесткие диеты. Сам по себе этот шаг и так стрессовый для организма. При стрессе человеку нужен белок, иначе будут активизироваться процессы катаболизма и страдать все органы и системы; Есть фаст-фуд в большом количестве. Большое количество трансжиров в рационе в долгосрочной перспективе навредит; Употреблять жареную пищу несколько раз в день. Могут возникнуть хронические патологии ЖКТ или появиться новые; Есть много пирожных, конфет и выпечки. Такая еда повышает реактивность организма на стресс; Употреблять в избыточном количестве продукты, богатые медью; Пить энергетики, крепкий кофе и чай. Они оказывают слишком выраженное стимулирующее действие. Также специалист отметила, что недостаточное потребление витаминов и избыток жиров усиливают реакцию на стресс и повышают уровень гормонов стресса. Симптоматически стресс появляется следующим образом: Физические реакции: трудности со сном, напряжение, усталость, тахикардия, боли, расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ); Эмоциональные реакции: гнев, тревога, онемение, стыд, снижение способности испытывать удовольствие; Когнитивные реакции: кошмары, плохая концентрация внимания, нерешительность, беспокойство; Межличностные реакции: недоверие и раздражительность. Важно помнить, что стрессы – частые спутники в жизни человека. Важно научиться ими управлять, противостоять негативным последствиям стресса, ведь они влияют на здоровье и вызывают заболевание. Ранее мы сообщали, почему человек заедает стресс и как избавиться от этой вредной привычки. Также мы писали, как сохранить полезные привычки в условиях стресса или переезда.