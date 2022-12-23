На фоне решения Вашингтона о передаче Киеву ЗРК Patriot Владимир Путин увеличил количество заявлений, направленных на сокращение помощи Западу в сфере безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что Путин начал истерически обвинять США в "затягивании" войны и пытался убедить, что американские системы ПРО "не будут выполнять" оборонные цели. В свою очередь Кремль долгое время фальшиво выставлял любую помощь Запада Украине как эскалацию, указывают в отчете ISW. Как пояснили специалисты, система Patriot усилит способность Украины защищать критически важную инфраструктуру от ракетных атак РФ, направленных на причинение страданий гражданскому населению. "Patriot также помешает попыткам Путина заставить Украину к переговорам на его условиях", — добавили в Институте изучения войны. Напомним, CNN пишет, что Соединенные Штаты уже в ближайшее время приступят к обучению украинских военных управлению ЗРК Patriot. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.