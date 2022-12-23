Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Орими Украина", что изменило юридическое название на ООО "ТС Трейд" на 80 миллионов гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Речь идет о предоставлении неполных сведений о неувязке конечного бенефициарного владельца компании из РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный вебпортал АМКУ. Так, выяснился факт наличия родственных связей между бенефициаром ООО "Орими Украина" Вероникой Касьяненко и одним из владельцев российской компании "Орими Трейд" Сергеем Касьяненко. При том, что ранее компания сообщила АМКУ, что не владеет информацией о связях между ними. Также перед этим компания разослала торговым сетям и дистрибьюторам Украины электронное письмо с заявлением о том, что ее конечные бенефициарные собственники, в том числе мажоритарный бенефициарный собственник корпоративных прав в уставном капитале, не связаны Российской Федерацией. "Распространение ООО "Орими Украина" в письмах неполной информации о своих владельцах из России, в частности, отрицание факта их прямого отношения к стране-агрессору может повлиять на намерения торговых сетей и дистрибьюторов относительно сотрудничества с ответчиком и реализации его товаров, а также — по желанию украинских потребителей покупать товары указанных торговых марок. Такие действия являются нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. За что на ответчика был наложен штраф", — говорится в релизе. "Орими Украина" является производителем чая и натурального кофе. Продукция компании выпускается под такими зарегистрированными в Украине торговыми марками, как "Greenfield", "TESS", "Принцесса Гита", "Принцесса Канди", "Принцесса Нури" и "Принцесса Ява", "Jardin", "Piazza del Caffe" и "Жокей". Ранее сообщалось, что недавно в Одесской области арестовали недвижимость крупной аптечной сети, связанной с РФ. Напомним также, что Бюро экономической безопасности Украины проверяет игорный бизнес, связанный с Россией. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.