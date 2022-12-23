Российские оккупанты в ночь на 23 декабря обстреляли два города на Днепропетровщине. В результате вражеских атак пострадали дома, хозяйственные постройки и газопровод в одном из населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко. "Дважды российская тяжелая артиллерия накрыла огнем ночную Никопольщину… Нанесла удары по двум городам — Никополю и Марганцу", — говорится в сообщении. Чиновник отметил, что в результате вражеских обстрелов люди, к счастью, уцелели. "В Никополе российские снаряды изуродовали частные дома, хозяйственные постройки и газопровод. В Марганце последствия обстрела выясняются", — рассказали глава ОВА. В других районах Днепропетровской области обошлась без атак. Ранее сообщалось, что минувшей ночью войска РФ обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, выпустив более 50 снарядов, в результате чего ранен 8-летний ребенок. Напомним также, что ночью 22 декабря российские солдаты снова обстреляли Очаков Николаевской области, и тогда был нанесен ракетный удар. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.