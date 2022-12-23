Когда нас одолевает острое респираторное заболевание, мы, как правило, бежим в аптеку, где представлена широкая "линейка" противовирусных препаратов, различных капель в нос, антисептиков и т.д. Или мы хотим улучшить работу мозга и тратимся на ноотропы. Но эти препараты не работают! Об этом рассказала в Instagram врач-отоларинголог Екатерина Горон. Какие лекарства не работают? Гомеопатия (тонзилотрен, цинабсин, лимфомиозот…) Противовирусные при простуде (амиксин, новирин…), кроме озельтамавир, который эффективен при гриппе. Капли в нос с антибиотиком при простуде. Местное применение антибиотиков сомнительно, так как они не попадают из полости носа в пазухи (изофа, полидекса). Капли с коллоидным серебром (коларгол, протаргол), имеют больше побочных эффектов, чем пользы. Ноотропы (пирацетам, кавинтон…) и витамины группы В при потере слуха или шуме в ушах. Бактериальные лизаты (смежный, лантиген Б, бронхомунал). Ингаляции с акнтисептиками (декасан…). Антисептики вообще не должны применяться для ингаляций. Как проверить доказательность препаратов? Это можно сделать с помощью сайта Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) или же на украинском сайте dokazovo.in.ua Введите название препарата в графу поиска и узнайте, насколько он эффективен по оценкам разных международных организаций. Врач советует при лечении любых заболеваний применять несколько доказательных препаратов вместо множества бездействующих. Также мы писали, как вылечить ОРВИ и не оставить все деньги в аптеке. Кроме того, читайте, при каких симптомах нельзя делать ингаляцию.