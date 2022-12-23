В министерстве иностранных дел Румынии выступили с критикой принятого Верховной Радой Украины закона о национальных меньшинствах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Румынии. В ведомстве напомнили, что в заключении Еврокомиссии, сформулированном по заявке Украины на вступление в Европейский Союз, были определены необходимые для выполнения шаги по завершению реформы законодательной базы прав лиц, относящихся к национальным меньшинствам в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. "Министерству иностранных дел досадно, что закон был принят при отсутствии новых консультаций Венецианской комиссии, заключение которой, безусловно, способствовало бы обеспечению исчерпывающего и четкого текста с точки зрения европейских правовых стандартов в этом вопросе, в том числе со стороны проверка способа, чьи предварительные рекомендации отражены в нормативном тексте", — говорится в релизе. Кроме того, добавили в МИД Румынии, "вызывает сожаление" и то, что закон был принят в отсутствие соответствующих консультаций с представителями румынского общества в Украине, на чем настаивал Бухарест. "Министерство иностранных дел призывает украинские власти проконсультироваться с Венецианской комиссией еще на этом этапе и полностью выполнить ее рекомендации, учитывая, что закон предусматривает шестимесячный срок для его вступления в силу", — говорится в заявлении. Также румынская сторона отмечает, что неоднократно обращалась в Киев с просьбой "тщательно проконсультировать румынское общество в Украине в процессе разработки и принятия закона". Напомним, 13 декабря Верховная Рада приняла в целом закон №8224 о национальных меньшинствах. Это одно из главных требований к кандидатству Украины в ЕС. Согласно пояснительной записке к законопроекту, он должен усовершенствовать реализацию прав национальных меньшинств и основы государственной политики по отношению к ним. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.