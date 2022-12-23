Запад настораживает неизвестность в случае вероятного будущего развала России. А Россия продолжает пугать Запад, в частности, США возможными последствиями для всего мира в случае дальнейшей поддержки Украины.

Пугают русские по-разному: через собственные пропагандистские СМИ, через западные так называемые «СМИ» и, уж чтобы слишком сильно не заморачиваться, просто организуя так называемые «митинги российских патриотов-антиНАТОвцев», бодро демонстрирующих время от времени на улицах разных российских городов картонные макеты ракет с криво наляпанной краской устрашающей фразой: «На Вашингтон!». А СМИ РФ потом раздувают эту «страшилку» настолько, что всем прямо аж мерещится, вроде эта допотопная картонная труба уже над Северной лужайкой Белого дома летит…

Что думают в США относительно подобных «пугалок» со стороны русских?«Я бы сказал, что тут у них есть какой-то момент примитивного желания самоутвердиться. Мы же сейчас говорим именно о русской пропаганде, когда они пугают Вашингтон ракетами, какими-то еще ответными шагами и так далее. У нас, в США, об этом говорят, у нас все это показывают в СМИ. И американцы это все воспринимают чисто как дешевую пропаганду и чистую глупость, которая вымывает мозги русскому обществу. У наших людей эта позиция практически универсальна», – комментирует ситуацию известный адвокат и политический стратег Юрий Ванетик (Калифорния, США).

По его мнению, «такой шквал пропаганды со стороны русских показывает, что они понимают неизбежность длительной холодной войны. Она, возможно, будет более интенсивная: еще больше санкций, в технологическим плане еще больше изоляции (тут не только речь о банковской сфере и так далее, а во всех смыслах будет изоляция России).К примеру, вспомним ситуацию с успешнейшим британским порталом для взрослых OnlyFans. На 22 апреля 2022 года он был единственным по-настоящему крупным ресурсом для взрослых, который решил блокировать русских. Даже такие платформы стараются полностью исключить русских. Поэтому, я слышал, что русские, кто крутиться в этой индустрии, теперь должны делать вид, что они – не русские. Они стараются теперь какие-то регистрационные данные иные предоставить для того, чтобы показать, что они не имеют принадлежности к России. Даже в этом направлении, казалось бы, Россию тоже игнорируют. Эта компания, как я слышал, решила принять позицию, мол, то, что сейчас происходит, конечно же, не вина русских порно-актеров, но, тем не менее, иметь что-то общее с русскими особого желания, как видно, у этой компании нет.И таких примеров немало. Подобное было и с YouTube, и с геймерским сервисом Twitch, и с популярной среди хенд-мейдеров платформой Etsy». «На все, что показывают пропагандистские российские СМИ, и на то, что мы слышим от них относительно США (это называют именно «пугалками» некоторые журналисты и в Украине, и у нас тоже), мы смотрим с презрением и смехом.Мы однозначно понимаем и прекрасно чувствуем топорную русскую пропаганду. Она абсолютно не относиться к реальности, зато максимально пытается запутать население РФ», – резюмирует Юрий Ванетик.