Многие при первых проявлениях ангины начинают опустошать запасы антибиотиков. Но, прежде чем это сделать, следует сходить в аптеку за специальным тестом. Об этом рассказала в Instagram доктор Екатерина Горон. Как проявляется ангина Острый тонзиллит, или в просторечии ангина, проявляется, в первую очередь, острой болью в горле. Основные симптомы включают: боль в горле, сопровождающуюся затрудненным глотением, увеличение лимфатических узлов шеи, налет на миндалинах, повышение температуры тела. Острый тонзиллит обычно имеет вирусное происхождение, но в некоторых случаях – бактериальное. Чтобы понять, какова природа болезни, нужно пройти специальный тест. В этом поможет быстрый "Cito test для диагностики стрептококковой ангины". Если результат положителен, врач может назначить вам антибиотики. Обычно это препараты пенициллиновой группы. А вот вирусный тонзиллит имеет только симптоматическое лечение. Бактериальный тонзиллит лечится исключительно антибиотиками по назначению врача. Раньше мы писали о фуфломицинах, которые пачками продают в аптеках. Также читайте, при каких симптомах нельзя производить ингаляцию.