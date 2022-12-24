Новогодний салат "из крабовых палочек" на каждой кухне готовят по своему рецепту. Мы же предлагаем рецепт с идеальными пропорциями, который удовлетворит самые взыскательные вкусы. Своими советами поделилась украинская кулинарка Alina FooDee. Крабовые палочки (палочки сурими) – 250 г Чеснок – 1 зубчик Майонез – по вкусу Огурцы – 2 шт. Сыр – 80 г Яйца – 4 шт. Консервированная кукуруза – 200 г. Пошаговое приготовление Натрите на мелкой терке чеснок, добавьте его в майонез. Очистите огурцы от кожуры и натрите на крупной терке, подсолите их по вкусу и переложите на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Натрите творог на терке. Нарежьте крабовые палочки или порвите на волокна. Разделите яйца на желтки и белки. Отдельно натрите желтки и белки. Подсолите их по вкусу. Сформируйте салат слоями, каждый перемазывая небольшим количеством майонеза: крабовые палочки, творог, огурец, кукуруза, белок и сверху посыпьте желтком. Наш салат готов! Дайте салату пропитаться в холодильнике на 1-2 часа. Раньше мы писали, какой новогодний салат считается одним из самых вредных. Кроме того, читайте, как приготовить оригинальный салат Оливье по рецепту Евгения Клопотенко.