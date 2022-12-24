Сегодня, 24 декабря, на большинстве территории Украины осадков не ожидается. Дожди следует ожидать только в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Дождь В западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях небольшой дождь (в Карпатах с мокрым снегом), Закарпатье и Карпатах умеренные осадки; на остальной территории без существенных осадков. Ветер и туман На юго-западе и юго-востоке страны местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в Крыму и большинстве западных областей ночью 0-5° тепла, днем 5-10°. Как сообщалось, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на ближайшие дни. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.