НАК "Нафтогаз Украины" договорился о поставке 450 миллионов кубометров газа для постоянного прохождения зимы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прессслужбу НАК "Нафтогаз Украины". "Мы договорились о поставке почти полмиллиарда кубов газа: 350 млн куб. м от нашего важного партнера, норвежской нефтегазовой компании Equinor, и 100 млн куб. м от авторизованных Европейским банком реконструкции и развития продавцов", – заявил глава правления компании Алексей Чернышев. Также он добавил, что для стабильной электрогенерации, находящейся под постоянными обстрелами россиян, необходимо еще около 2 млрд. кубометров газа. Напомним, на саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима помощь от стран "Большой семерки" в вопросах поставок газа на фоне постоянных ударов россиян. Также мы писали, что, по словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, запасы газа в нашей стране составляют 14 миллиардов кубометров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.