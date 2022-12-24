На деоккупированных территориях Херсонской области сотрудники ГСЧС Украины обезвредили более 11 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ГСЧС Украины. "Пиротехники, сантиметр за сантиметром, обследуют освобожденные территории Херсонщины и обнаруживают невероятное количество взрывоопасных предметов, оставленных оккупантами. Всего с начала работ по разминированию обнаружено и обезврежено 11 346 единиц ВНП", — сообщили спасатели. Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины уже осуществили 1415 привлечений и обследовали: 922,2 га территории; 125 объектов; 339,1 км дорог; 260,3 км ЛЭП; 19,7 км газопровода; 60 км ж/д путей; 598 домохозяйств. Напомним, что примерно 30% территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами. Планируется, что всю взрывчатку удастся убрать через 10 лет. Как сообщалось, Европейский союз выделит более 1 миллиона евро на разминирование территории Украины. Япония и Камбоджа планируют помочь Украине разминировать ее территорию. Именно поэтому сейчас идет работа над специальным трехсторонним проектом. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.