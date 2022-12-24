В российском городе Кемерово произошел пожар в частном доме престарелых — погибли 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на МЧС России. К моменту прибытия первых подразделений МЧС наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Площадь пожара составила 180 м2. На месте работало 80 человек и 28 единиц техники. Сейчас разбор завалов продолжается, известно о 20 погибших. Напомним, что в Москве сгорел склад с газовыми баллонами на территории Всероссийского института лёгких сплавов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.