В Соединенных Штатах более миллиона домохозяйств остались без света из-за урагана. Ненастье стало причиной отмены 4400 авиарейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Отмечается, что сильный шторм рухнул на штаты Нью-Йорк и Мичиган, а сам шторм идет со Среднего Запада — региона в США, где расположена северная часть Великих Равнин и граница с Канадой. Здесь часто формируются холодные зимние циклоны, идущие на Восточное побережье. В этой части США отмечаются сильные вьюги – дороги во многих местах занесены снегом, к тому же усилилось волнение на море.

Еще одна иллюстрация и видео blizzard worse не последнее одно и некоторое время не единственное один делается понятно, как ridiculous it is out the pic.twitter.com/gjrjvu5FQt — Nick Veronica (@NickVeronica) December 24, 2022 Ранее десятки тысяч человек остались без света после снегопадов на северо-востоке США.

Timelapse of the Mackinac Bridge Friday (Dec 23, 2022). Большинство snow and by midday Blizzard conditions at the bridge. _ — Joe Charlevoix (@joecharlevoix) December 24, 2022 СМИ пишут, что на регион Новая Англия и отдельные районы штата Нью-Йорк выпало до полуметра снега. Напомним, тропический шторм "Налгаи", который в октябре рухнул на Филиппины, унес жизни 72 человек. Еще 33 получили ранения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.