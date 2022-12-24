Правительство Великобритании намерено увеличить размер оборонного бюджета на фоне войны в Украине, чтобы не допустить сокращения реального уровня капиталовложений в сферу обороны из-за высокой инфляции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph. Минфин Соединенного Королевства согласился с аргументами главы Минобороны Бена Уоллеса о недопустимости сокращения реальных военных расходов. Ожидается, что министр финансов Джереми Хант выступит с соответствующим оглашением весной 2023 года по представлению бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 апреля). По оценкам аналитиков, чтобы избежать сокращения реальных военных расходов, бюджет Минобороны на 2024-2025 годы должен увеличиться как минимум на 1,8 млрд долларов – с 58,6 млрд долларов до 60,4 млрд долларов ежегодно. В 2019 году в своем предвыборном манифесте руководящая Консервативная партия Великобритании обещала ежегодно повышать расходы на оборону на уровень инфляции плюс 0,5 процентных пункта. Это было возможно при двухпроцентном показателе инфляции, который тогда прогнозировали на ближайшие годы. Однако сейчас, когда инфляция в стране составляет 10,7% по сравнению с прошлым годом (высокий показатель за последние почти 40 лет), выполнить обещания будет сложно, считает газета. Напомним, ранее Великобритания выделила новый пакет помощи Украине, в который вошли зенитные установки и средства борьбы с дронами. Министр обороны Бен Уоллес не исключает возможности передачи авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.