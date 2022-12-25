По меньшей мере, 23 человека стали жертвами событий, связанных с зимним штормом в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC. Смерть людей зафиксирована в штатах Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси. Новые случаи смерти относятся к штатам Мичиган, Нью-Йорк и Колорадо. Так, в небольшом городе Бат (Мичиган) 82-летняя женщина скончалась от обморожения, полученного на улице. Власти штатов Нью-Йорк и Колорадо сообщили о нескольких смертях, связанных с погодой и влиянием окружающей среды. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица повлекли за собой множество автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов. Зимний шторм в США сопровождается резким понижением температуры, сильными снегопадами и ветром. Все это привело ко многим авариям, проблемам с энергоснабжением и задержкам авиарейсов. Ранее сообщалось, что США в результате урагана более 1,7 млн домов и предприятий обесточены. По меньшей мере, 15 человек погибли. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.