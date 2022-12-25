Уровень международной финансовой поддержки позволяет НБУ на горизонте в ближайшие месяцы продолжать придерживаться политики фиксированного курса. Однако повышенный спрос может привести к росту курса на наличном рынке. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард". "Несмотря на то, что темпы продаж по валютным резервам ускорились и, скорее всего, в январе также будут высокими, НБУ может сохранить официальный курс, а вместе с ним и коридор торгов на межбанке на нынешнем уровне", — сказал он. По его словам, связь наличного сегмента валютного рынка с межбанковским валютным рынком сейчас существенно ограничена, из-за чего факторы сезонного повышения спроса на импортные товары (потребительские товары, энергоносители и т.п.) оказывают ограниченное влияние на курс в обменниках. "Но не исключено, что от притока гривни в конце года будет оживление спроса в наличном сегменте и определенное удорожание доллара в обменниках", – прогнозирует эксперт. Напомним, в конце 2022 г. в Украине наблюдается рост спроса на валюту. Это стандартная ситуация, также обремененная войной. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.