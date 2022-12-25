Российские силовики могут создавать информационные условия для оправдания национализации ресурсов олигархов на финансирование военных действий. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики пишут, что финансист "ПВК Вагнера" Евгений Пригожин присутствовал на похоронах наемника в Санкт-Петербурге 24 декабря, где он заявил, что России необходимо конфисковать роскошные вещи и жилье у элит, которые игнорируют или не поддерживают войну из-за страха потерять привилегированный образ жизни . Пригожин добавил, что эти богатые люди поддерживают концепцию, согласно которой западные кураторы доминируют в России и сравнил сегодняшнюю олигархию с Россией 1990-х годов. По мнению аналитиков, Пригожин разразил скандал в связи с похоронами наемника, чтобы продвинуть свои политические цели, такие как легализация "Вагнера". Его заявления о перераспределении богатства на похороны получили значительный отклик в российском интернете. Связанные с "Вагнерами" ресурсы широко поддержали критику российских официальных лиц. Пригожин может использовать такие популистские предложения, чтобы поднять свой авторитет в обществе или повлиять на возвращение более жестких мер национализации. Президент РФ Владимир Путин также косвенно "атаковал" российских олигархов. Путин заявил, что хотя большинство российских бизнесменов являются патриотами, есть и те, кто не разделяет его настроений. Путин "национализировал" крупный бизнес в начале 2000-х, чтобы укрепить свою авторитарную клептократию, напоминают ISW. Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Европейская комиссия изучает юридические возможности конфискации российских активов по восстановлению Украины. Также сообщалось, что Еврокомиссия может в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит конфисковать активы лиц, пытающихся обойти санкции в отношении России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.