LG — бренд электроники, известный производством огромного ассортимента товаров, от смартфонов до стиральных машин, холодильников и посудомоечных машин. Наряду с крупными товарами, подобными этим, это также ведущий бренд многих небольших кухонных приборов, включая микроволновые печи, которым посвящена эта статья, включая цену, мощность и характеристики некоторых избранных микроволновых печей LG, чтобы помочь вам определить, стоят ли они своих денег.

Какие микроволновые печи есть у LG?

LG предлагает в общей сложности 15 различных микроволновых печей https://comfy.ua/microwave-oven/brand__lg/, вместо того, чтобы рассматривать их всех, мы рассмотрим самую оптимальную и популярную модель среднего ценового диапазона — LG MS2336GIH.

Умная инверторная микроволновая печь LG NeoChef 23L MS2336GIH

Самая бюджетная микроволновая печь LG — это модель Smart Inverter объемом 23 л. Она имеет гладкий и минималистичный дизайн, который придает ей современный стильный внешний вид, а ее выходная мощность выше среднего — 1000 Вт. Эта микроволновая печь имеет ряд дополнительных функций, в том числе:

Стабильный поворотный стол с шестью точками опоры для предотвращения просыпания и опрокидывания предметов.

нагрев обеспечивает более приятный результат за счет равномерного распределения тепла.

размораживание обеспечивает более точный контроль температуры, чтобы избежать пережаривания и неразмороженных участков.

универсальное приготовление благодаря различным режимам приготовления

У нее яркое внутреннее освещение, которое, в три раза ярче и энергоэффективнее, чем у других микроволновых печей LG, а ее антибактериальное внутреннее покрытие, как утверждается производителем, уничтожает 99% вредных бактерий.

Стоит ли микроволновая печь LG своих денег?

Самые бюджетные микроволновые печи LG стоят около 4899 гривен. Микроволновые печи в этом ценовом диапазоне, как правило, довольно просты, хотя LG пытается противостоять этой тенденции. Благодаря расширенным функциям, таким как равномерный нагрев/размораживание, легкая очистка покрытия и более 10 различных режимов приготовления, эти микроволновые печи обладают гораздо большей гибкостью и мощностью, чем вы ожидаете от микроволновой печи по такой цене. Таким образом, самые дешевые микроволновые печи LG, безусловно, предлагают хорошее соотношение цены и качества.

Также очень легко увидеть ценность его опций среднего уровня, которые стоят около 7499 гривен. Сразу бросается в глаза тот факт, что все они имеют мощность более 1000 Вт, но что действительно отличает их, так это то, что они имеют более 28 режимов приготовления, а это означает, что вы можете легко предварительно выбрать условия приготовления практически любой пищи, которую вы хотите. Вариант LG среднего уровня представляет собой веский аргумент, а наличие таких функций, как антибактериальное покрытие и удобное сенсорное управление, трудно упустить.