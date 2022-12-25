Сегодня, 25 декабря, ожидается мокрый снег, дождь и туман. Но осадки следует ждать не везде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Осадки Облачно. Дождь, в Карпатах и северной части страны с мокрым снегом, ночью в восточных и юго-восточных, днем в большинстве западных областей без существенных осадков, говорится в сообщении. Туман и ветер Ночью и утром в южных, восточных и большинстве центральных областей туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла, днем в Закарпатье, Прикарпатье и местами в южной части до 8° тепла. Как сообщалось, к утру 25 декабря в ряде областей Украины ожидается сильный туман. Водителей призывали осторожнее на дорогах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.