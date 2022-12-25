Российские оккупанты ночью 25 декабря накрыли огнем Никополь. Враг применил тяжелую артиллерию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. В результате ночной атаки никто не пострадал. Представители ГСЧС обследуют обстрелянные территории, выясняют последствия. "В других районах ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", — сообщил Резниченко. Напомним, российские военные вечером, 24 декабря, обстреляли территориальную общину под Никополем. До этого россияне атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами, тяжелой артиллерией и "Градами". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.