Папа Римский Франциск в субботу, накануне Рождества, заявил, явно имея в виду войну в Украине, что уровень жадности и жажды власти в мире настолько высок, что некоторые хотели бы "поглотить даже своих соседей". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". Папа Франциск уже в десятый раз встречает праздник Рождества Христова как понтифик. Нынешняя месса в базилике Святого Петра, емкостью около семи тысяч человек, впервые прошла без строгих антиковидных ограничений. Еще около четырех тысяч человек приняли участие в рождественской службе, стоя в достаточно теплую ночь на площади Святого Петра. Как и последние несколько месяцев, боль в колене не позволяла Папе Франциску стоять длительное время, поэтому одному из кардиналов было поручено возглавить службу у алтаря величайшей церкви христианского мира. Свою проповедь Папа Римский построил вокруг темы жадности и массового потребления, призывая людей взглянуть за пределы потребления, заново открыть для себя значение Рождества Христова и вспомнить тех, кто страдает войной и бедностью. "Мужчины и женщины в нашем мире, стремящиеся к богатству и власти, пожирают даже своих соседей, своих братьев и сестер. Сколько мы видели войн! И во сколько местах даже сегодня пренебрегают человеческим достоинством и свободой!", — сказал он. С тех пор как в феврале Россия ворвалась в Украину, Папа Франциск выступал против войны почти на каждом публичном мероприятии, осуждая то, что он назвал зверствами и неспровоцированной агрессией. Напомним, недавно Папа Римский призвал мир сэкономить на Рождество и направить средства на помощь Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.