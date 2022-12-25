"Талибан" запретил неправительственным организациям (НПО) в Афганистане иметь сотрудников женского пола. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Запрет связан с тем, что некоторые женщины-работницы НПО неправильно носят хиджабы. У организаций, которые не будут соблюдать запрет, отзывают лицензию на работу. Также "Талибан" отдельно запретил женщинам посещать религиозные занятия в мечетях Кабула. Ранее на этой неделе "Талибан" запретил женщинам по всей стране посещать частные и государственные университеты, а также работать по многим профессиям. Девочкам запретили посещать среднюю и старшую школу. Женщинам также запрещено посещать парки и спортзалы, их обязали носить одежду с головы до пяток в общественных местах. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты озабочены решением отстранить женщин от работы. По его словам, Вашингтон обеспокоен, что подобная ситуация подорвет крайне необходимое содействие миллионам людей, что помогает спасать жизнь. Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Европейский Союз осуждает такую политику талибов. Напомним, 15 августа 2021 талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продолжать операцию по эвакуации людей исходя из рекомендаций американских военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.