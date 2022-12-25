Twitter восстановил функцию, которая продвигает горячие линии по предотвращению самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей, ищущих социальную помощь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По данным агентства, функцию решили вернуть после того, как некоторые пользователи и группы защиты прав потребителей раскритиковали Илона Маска. Глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин подтвердила удаление и назвала его временным. Twitter "исправлял актуальность, оптимизировал размер подсказок к сообщениям и исправлял устаревшие подсказки", — сказала Ирвин. Ранее сообщалось, что Маск дал поручение удалить из соцсети функцию, которая помогала предотвращать самоубийство. До этого Маск заявил, что голосовать за важные изменения в политике соцсети Twitter смогут только держатели платной подписки. Об этом он написал после того, как большинство пользователей в его голосовании проголосовали за то, чтобы он ушел с поста главы компании. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.