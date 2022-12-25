Как минимум 27 человек получили травмы при обрушении трибуны в Каире во время баскетбольного матча за суперкубок между командами "Аль-Ахли" (Каир) и "Аль-Иттихад" (Александрия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP. У большинства пострадавших диагностированы переломы. Они находятся в больницах, их жизни ничего не угрожает. Спортивные власти обвинили в инциденте болельщиков команды "Аль-Иттихад". Обрушение произошло в спорткомплексе Хасана Мустафы. Он был открыт в 2020 году и принимает соревнования по нескольким видам спорта, в том числе по баскетболу и гандболу.

Chaos and corruption является title sport в Egyptian stadiums!!The Al-Ahly и Al-Ittihad Alexandria Match в Super Basket был отключен после части Al-Ittihad fans' stand fell. #الاهلي #كره_السله pic.twitter.com/Ue5uNp918H —