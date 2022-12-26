Погода в Украине сегодня, 26 декабря, будет туманной в большинстве регионов. В восточных и западных областях местами прогнозируют снег с дождем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в стране облачно. Ночью в восточных областях, днем в западной части ожидается дождь и мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в большинстве областей местами туман, в северной части на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью от 0 до +2 градусов, днем +1+4, на западе ночью 0+4, а днем +3+5 градусов, в восточных областях ночью от 0 до +2 градусов, днем +1+4, юге страны ночью +2+5, а днем +4+7 градусов, в центральных областях ночью +1+3 градуса, днем +2+4. Погода в Киеве Днем в столице облачно, без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут около 0, а днем ожидается +1+3 градуса. Напомним, недавно синоптики обновили прогноз погоды на Новый год 2023 года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.