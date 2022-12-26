Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака, которых астрологи признали главными неудачниками этой недели, ведь на них свалится куча проблем и неудач. Кто эти несчастливцы, пишет SlovoFraza. Овен Астрологи советуют вам зарядиться энергией и силами, ведь неделя может оказаться очень сложной и непредсказуемой. Все силы бросьте на те дела, требующие максимального внимания. Полноценный отдых будет очень важным, ведь сильная усталость повлияет на ваше настроение. Будьте сконцентрированы и готовы к действиям. Стрелец Последняя неделя года для Стрельцов станет стрессовой. И хотя представители этого знака устойчивее других, у них тоже есть риск сорваться и перегореть. Не перегружайте себя, находите время для отдыха и релакса. Особенно в среду – самый опасный день недели для вас. В этот период не следует принимать важные решения и делать большие покупки. Козерог На фоне всех проблем и проблем Козероги могут потерять уверенность в себе и стать тревожными. Астрологи советуют не позволять плохим мыслям поглотить вашу голову, потому что это приведет к снижению производительности и качеству жизни. И не ищите виновных в ваших ошибках, ведь минутная слабость и желание переложить хотя бы часть вины на другого может нанести вам вред. Ранее мы писали, что ждет каждый знак Зодиака по Ведическому гороскопу на 2023 год. Кроме того, читайте, кому из знаков Зодиака не будет везти в течение следующего года Черного Водяного Кролика.