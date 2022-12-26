47 самолетов китайских Военно-воздушных сил пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня за последние сутки. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министерства обороны Тайваня в Twitter. Также, по данным оборонного ведомства острова, 71 самолет ВВС и 7 кораблей ВМС Китая были обнаружены у Тайваня ночью 26 декабря. Вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией и поручили самолетам, кораблям ВМФ и наземным ракетным комплексам "реагировать на эти действия", говорится в сообщении. Согласно карте, представленной Минобороны Тайваня, китайские самолеты ненадолго пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициального буфера. В Пекине заявили о проведении в воскресенье "учеб по нанесению ударов" в море и воздушном пространстве вокруг Тайваня в ответ на неопределенную "провокацию" со стороны демократически управляемого острова и США. Тайвань отмечает, что учения Китая показали, что Пекин "разрушает региональный мир и пытается запугать тайваньский народ". Напомним, на прошлой неделе Тайвань поднял в воздух свою военную авиацию, чтобы перехватить 39 китайских самолетов, вошедших в его юго-восточную зону противовоздушной обороны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.