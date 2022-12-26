Сплошь и рядом в просторечии используется понятие "рабочее давление". Имеются в виду показатели, с которыми человек может жить годами и утверждать, что ему так нормально, даже если цифры выше или ниже нормы. Но говорить так нельзя. Об этом в Instagram рассказала врач-кардиолог Юлия Смерека. Почему "рабочего давление" не существует По словам врача, то, что у вас высокие показатели давления и их не чувствуете не означает, что это нормально для вас. Это может означать только то, что вы уже некоторое время болеете гипертонической болезнью и нуждаетесь в лечении! "Несоблюдение оптимального давления приводит к повышению риска инсульта, инфаркта, заболеваний почек, нарушения памяти, внимания, снижения интеллекта, хронической усталости и многих других заболеваний", – говорит медик. Какое давление считается нормальным? Специалист поделилась таблицей, разработанной согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов по лечению гипертензии. Нормальное АД для взрослых в возрасте от 18 до более 80 лет: 18-65 лет – оптимальный 120)/80 мм рт. ст. Люди с ишемической болезнью сердца (ИБС) – 120/70) мм рт. ст. Люди с ИБС старше 65 лет – 130-140/70) мм рт. ст. Люди с гипертрофией левого желудочка – 120-130/80 мм рт. ст. Люди, перенесшие инсульт – 120-130/80 мм рт. ст. Ранее мы писали, какие ошибки при измерении давления могут повлиять на результаты. Кроме того, читайте, какие продукты снижают, а какие повышают давление.