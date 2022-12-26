В Херсоне утром 26 декабря прогремели взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявляли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. По данным СМИ, в Херсоне слышали звуки около 07:16. Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала. Напомним, по словам начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, обстрелы Херсона российскими войсками не являются их местью. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.