На юге Канады из-за сильной непогоды с рельсов сошел грузовой поезд. В результате аварии было остановлено пассажирское сообщение между крупнейшими городами страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBС. В канадской компании-операторе пассажирских поездов VIA Rail отметили, что все поезда между Торонто и Оттавой и Торонто и Монреалем, запланированные на 26 декабря, были отменены. Существенные задержки на железной дороге продолжаются с 24 декабря, когда на большинстве территории Канады начался снежный шторм. Сотни людей были вынуждены провести до 12 часов в поездах, застрявших в сугробах. До сих пор более 100 тысяч пользователей в провинциях Квебек и Онтарио остаются без электроэнергии. Напомним, в США началась сильная снежная буря, более миллиона жителей остались без света. Число погибших достигло по меньшей мере 34 человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.