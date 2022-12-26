Вице-премьер-министр Российской Федерации Александр Новак заявил о готовности возобновить поставки газа в ЕС по газопроводу "Ямал-Европа", который ранее был остановлен "по политическим мотивам". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. По его словам, европейский рынок "остается актуальным, поскольку сохраняется дефицит газа", а у России "есть все возможности для возобновления поставок". "К примеру, незадействованным остается трубопровод "Ямал-Европа", остановленный по политическим мотивам", — заявил Новак в интервью. Вице-премьер РФ также увидел рост спроса на российский газ из Европы. "Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что спрос на наш газ есть. Поэтому мы продолжаем рассматривать Европу как потенциальный рынок сбыта нашей продукции. Понятно, что против нас развернута масштабная кампания, закончившаяся диверсиями против "Северного потока"", — рассказал он. Россия после полномасштабного вторжения в Украину находится в энергетическом противостоянии с Европой. В мае "Газпром" прекратил снабжение проходящим через Польшу газопроводом "Ямал-Европа" и прекратил подачу газа дистрибьютору в Германии. В Москве тогда рассказали, что "Газпром" был вынужден приостановить поставки из-за санкций против своей материнской компании "ЕвроПол ГАЗ". Добавим, что в декабре поставки газа с запада на восток из Германии в Польшу также были временно остановлены. Ранее сообщалось, что правительство Германии планирует национализировать газовую компанию Securing Energy for Europe, являющуюся бывшей дочерней компанией российского "Газпрома". Все из-за угрозы безопасности поставок газа в страну. Также перед этим РБК-Украина писала, что польское правительство изъяло долю российского "Газпрома" в акционерном капитале компании EuRoPol Gaz, владеющей польским участком газопровода Ямал-Европа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.