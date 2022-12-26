В Украине за последнюю неделю стремительно подешевел лук. Об этой тенденции рассказали аналитики East Fruit. Почему лук дешевеет? Основная причина снижения цены на этот овощ – это снижение спроса на него. Отметим, что лук привозится в Украину даже из стран Центральной Азии. Какая оптовая цена на лук С начала текущей недели цены на лук в Украине снизились в среднем на 13%. Сегодня украинские фермеры продают оптом лук по 20-25 грн/кг ($0,55-0,68/кг), в зависимости от качества, тогда как еще неделю назад минимальные цены на данную продукцию не опускались ниже 23 грн/кг ($0, 63/кг). Производители снижают цены из-за заметного снижения спроса, поскольку оптовые компании и розничные сети сформировали товарные запасы еще до новогодних праздников и сейчас еще не распродали имеющиеся объемы. В то же время качество продукции в необорудованных складах стремительно ухудшается, поэтому их владельцы снижают цены, чтобы быстрее продать овощи. Аналитики отмечают, что сейчас качественный лук в украинских хозяйствах стоит в среднем в 2,9 раза дороже, чем в конце декабря 2021 года. Более того, фермеры уверены, что после новогодних праздников цены на лук снова пойдут вверх. Как мы ранее писали, стало известно, какие продукты в Украине подорожали больше всего с 24 февраля. Ранее сообщалось, что в Украине на 11% подорожал популярный овощ.