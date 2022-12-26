Число погибших в результате крушения корвета военно-морских сил Таиланда "Sukhothai" во время шторма в Сиамском заливе возросло до 18 человек. Более десяти членов экипажа судна еще числятся пропавшими без вести. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на The Bangkok Post. Корабль затонул во время патрулирования у Прачуап-Кхири-Хана поздно вечером 18 декабря — во время шторма его ударили высокие волны, судно наклонилось примерно на 60 градусов к правому борту и морская вода залила его. Из 105 моряков и морских пехотинцев, находившихся на борту "Sukhothai", 76 были спасены, еще 18 были найдены мертвыми. Еще 11 офицеров по-прежнему не могут найти, говорится в сообщении Королевского флота Таиланда. Как заявил главнокомандующий Королевскими ВМС Таиланда адмирал Чернгчай Чомчернгпат, корабль в момент затопления перевозил на 30 человек больше обычного и на всех не хватило спасательных жилетов. По его словам, дополнительные офицеры находились на борту, потому что корабль участвовал в салюте основателю тайского флота. Некоторые из тех, кто не имел спасательных жилетов, пытались спастись на надувных плотах, некоторые из которых хранились на борту "Sukhothai", а некоторые были сброшены спасательными вертолетами и другими кораблями, пишет CNN. Как отметил адмирал, со спасательным жилетом или без него – это "не влияет на шансы на выживание". Он добавил, что корабль затонул после того, как в него попала морская вода и отключила энергетические системы судна. В то время волны были высотой от 3 до 4 метров, а температура воды составляла около 29 градусов Цельсия. Затопление длилось более 3 часов, в результате чего двигатель и электрические системы корабля были выведены из строя, а все попытки откачать его были сорваны. Также адмирал отверг предположение, что почти 40-летний корабль, возможно, не был в должной форме для работы в открытом море, заявив, что в последние годы корвет несколько раз модернизировался. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.