Украина сможет вступить в Европейский Союз, если продолжит движение путем проведения реформ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерки по делам Европы правительству Австрии Каролине Эдтштадле. Чиновница отметила, что украинское государство "демонстрирует невероятные амбиции и волю идти в ЕС". "Я была поражена, когда посетила Киев в конце ноября, насколько сильна их воля показать, что они занимаются реформами — даже несмотря на то, что эта все еще находятся в состоянии войны", — указала Эдтштадле. Австрийская министерша подчеркнула, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину в противостоянии полномасштабному вторжению РФ. Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что по итогам войны Украина будет зацементирована во всех политических и структурах безопасности Запада. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.