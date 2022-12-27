Слабосоленая сельдь – один из продуктов для новогоднего стола. Ведь из него можно и "Шубу" приготовить, и хорошо нарезать, и с лучком подать. Но очистка сельди может стать еще той мраком. Как почистить рыбку очень быстро, отделив филе от косточек читайте ниже в нашем материале Styler. Для очистки сельди нам понадобятся: Доска – желательно пластиковая, ведь деревянная впитывает запах рыбы. Острый, чем среднего размера. Доступ к проточной воде. Бумажные полотенца. Пакет для отходов. Пинцет – это для перфекционистов Пошаговая инструкция Вымойте сельдь и промокните ее бумажными полотенцами Отрежьте голову и извлеките с ней внутренности. Вымойте хорошо рыбу внутри и промокните полотенцами. Сделайте надрез сверху, где пловец и вырежьте его. Далее от этого разреза вы сможете легко снять шкурку. Возьмите селедку за хвост двумя руками и разделите филе на спинку и ребра по боковой линии, проходящей по всему телу рыбы. Ребра останутся на хребте. Далее возьмитесь за позвоночник со стороны головы двумя пальцами – большим и указательным и пройдитесь вдоль всего позвоночника к хвосту. Сельдь очищенная! А для перфекционистов понадобится пинцет, чтобы вынуть все мельчайшие косточки, остающиеся в спинке. Смотрите также видео от умельца, как разделять сельдь: Раньше мы писали, как правильно сварить куриное филе, чтобы оно получилось нежным и сочным. Кроме того, читайте, как приготовить Шубу по рецепту Евгения Клопотенко.