27 декабря верующие чтят память мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана. Наши предки заметили, если в этот день будет ясная погода, то и осень будет хорошая. В материале Styler читайте, что запрещено делать в этот день, его приметы, а также празднующие именины. Что известно о святых Три святых жили в Египте, а погибли за веру во Христа. В Филимонов день, 27 декабря, христиане старались тщательно убрать свой дом. Считалось, что в этот день продолжается борьба между тьмой и светом, и эта дата очень опасна. Наши предки приметили, если в этот день наши предки заметили, если в этот день погода будет сильная. Считается, что злые силы не трогают хороших хозяев, поэтому 27 декабря наводили порядок в доме и во дворе. Плохость может появиться в виде животного. Если ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую, вскоре пойдет снег и погода будет пасмурной; ночью был иней, следовательно, днем можно ожидать снег; 27 декабря над лесом можно увидеть синие пятна – выпадет снег; какая погода в Филимонов день, такой следует ожидать в феврале; Если погода теплая, то лето будет жарким. Что нельзя делать в этот день? Сегодня под самым строгим запретом алкоголь. Сегодня крайне не рекомендуется заниматься важными делами, начинать новые проекты, отправляться в дальние поездки или заключать крупные финансовые сделки. В этот день нельзя ничего подбирать на улице, а также гладить или подкармливать беспризорных животных и птиц. Кто празднует именины 27 декабря именины отмечают владельцы таких имен: Николай и Илларион. Ранее мы писали, какие церковные праздники отметим в январе 2023 года. Кроме того, стало известно, какая погода ожидается на Новый год.