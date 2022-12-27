Украинские правоохранители с начала полномасштабного вторжения РФ в целом зарегистрировали 76583 преступления оккупантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора. "Преступления агрессии и военные преступления: 58 163. Из них: 56 419 — о нарушении законов и обычаев войны, 67 — о планировании, подготовке или разрешении и ведении агрессивной войны, 40 — пропаганде войны, 1 637 — другие", — отметили прокуроры. Кроме того, в ОГП указали, что было зарегистрировано 18 420 преступлений против национальной безопасности, из них: 11530 — относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; 1924 — в отношении государственной измены; 3 850 – по коллаборационной деятельности; 377 – по пособничеству государству-агрессору; 63 – относительно диверсии; 676 – другие. Напомним, что ранее в МИДе призвали создать международный трибунал по расследованию преступлений России. Украина также заявляла о намерении учредить единовременный международный трибунал для суда над Путиным и его ближайшим окружением. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.