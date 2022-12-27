Сегодня, 27 декабря, на большей части территории будет идти снег и дождь. Ожидаются порывы ветра, поэтому погоде вряд ли можно будет порадоваться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook. Погода в Украине Осадки "Дождь и мокрый снег охватят большинство нашей территории. Да и вообще погода завтра будет некомфортной, потому что к осадкам присоединится порывистый, временами сильный, ветер", — рассказала она. Температура Максимальная температура воздуха в большинстве областей будет составлять +3+9 градусов, на северо-востоке и востоке свежее +1+3 градуса. Погода в Киеве сегодня в столице будет идти преимущественно дождь; ветер ожидается порывистый, к сильному; температура днем около +5 градусов. Как сообщалось, в четверг, 20 октября, в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры. Показатели на градуснике показали до -8 градусов. Напомним, на Украине 18 сентября выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.