Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен идти на переговоры на условиях Украины, которые представят на мирном саммите в Организации Объединенных Наций свой план окончания войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ. Да, руководство РФ продолжает преследовать в своей полномасштабной военной агрессии против Украины "свои цели". "Мы никогда не соблюдали чужие условия, ориентировались только на свои цели и на здравый смысл", — заявил Песков в комментарии "РИА Новости" в ответ на вопрос, готова ли Москва идти на переговоры на условиях Украины. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство намерено провести мирный саммит в ООН до конца февраля 2023 года. На нем Украина намерена презентовать свой мирный план, который сейчас активно конкретизируется. Напомним, недавно руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран Большой семерки представил формулу мира, предложенную главой государства Владимиром Зеленским. Также в середине декабря Ермак отметил, что переговоры с РФ – последний шаг в мир, а не первый. Добавим, что, по мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, переговоры между РФ и Украиной о мире в ближайшее время вряд ли возможны, и военное противостояние, вероятно, продолжится. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.