Литва и другие страны-союзники не должны ограничивать военную помощь для Украины, которая освобождает свои земли от российских кафиров, и нуждается в танках, самолетах и дальнобойной артиллерии. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Литвы Линас Антанас Линкявичюс, передает РБК-Украина со ссылкой на слова политика в эфире телеканала FREEДОМ. Он отметил, что для окончания войны Украина должна освободить все захваченные Россией территории своей страны, и "путь к этому – военная помощь", поскольку "все решается на поле боя". "Кстати, здесь есть большие резервы, поскольку мы тоже одни из тех, кто постоянно говорит, что не нужно ограничивать себя в этой помощи", — сказал экс-глава МИД Литвы. По словам Линкявичюса, девять пакетов санкций против РФ указывают, что потенциал давления Запада на страну-агрессора не исчерпан. То же можно сказать и относительно вооружений, считает он. "Все время какие-то ограничения, чтобы наступательного оружия не было, о диаметре действия дальнобойной артиллерии. Поэтому здесь можно о многом рассуждать. Мы одни из тех, кто говорит, что нужно поставлять в Украину и танки, и самолеты, и дальнобойную артиллерию, поскольку речь идет о том, что нужно освободить всю территорию Украины", — подчеркнул литовский политик. Линкявичюс также отметил, что в самой Литве нужно увеличивать оборот военной промышленности, и страна планирует усилить свою оборону в контексте НАТО. Напомним, в декабре глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страна уже предоставила Украине помощь с вооружением на общую сумму 280 миллионов евро. Недавно министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис призвал Германию и других союзников поставить Украине танки Leopard или американские Abrams. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.