Различные инциденты на территории России, такие как взрывы на аэродроме в Энгельсе 26 декабря, являются объективным следствием войны против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона. "Все, что сегодня происходит в РФ – а количество эксцессов, и не только в Энгельсе, растет – имеет отношение к потере управляемости процессами в самой России", – отметил чиновник. Подоляк отметил, что на территории агрессора постоянно растет число саботажей, неустановленных подрывов и пожаров на критических объектах. Кроме того, советник главы ОП добавил, что возгорания происходят из-за того, что РФ не может получить иностранные запчасти, а также консультации специалистов. Напомним, в ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва. К слову, в Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что инциденты на аэродроме — это последствия преступных действий оккупантов на территории Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.