Власти Южной Кореи решили сконцентрировать усилия на создании военного подразделения, специализирующегося на беспилотниках. Такое решение президента Юна Сук Йоля вызвано вчерашним вторжением в воздушное пространство страны северокорейских дронов. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Президент Южной Кореи заявил во вторник, что будет продвигать создание военного подразделения, специализирующегося на БПЛА. Также он критически высказался о реакции военных в ответ на вчерашнее вторжение беспилотников КНДР. По его словам, инцидент отметил отсутствие подготовки и готовности со стороны южнокорейских военных, несмотря на то, что ранее вторжение уже имели место. Напомним, что 26 декабря пять северокорейских дронов пересекли границу Южной Кореи, что побудило Сеул поднять истребители и ударные вертолеты и попытаться сбить их. Во время выполнения задания после вылета с территории базы южнокорейский легкий штурмовик КА-1 потерпел крушение. Двое пилотов успели катапультироваться. Как утверждают южнокорейские военные, авария самолета произошла из-за действий КНДР. Ранее сообщалось, что 18 декабря Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря с интервалом около 25 минут. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в море. Добавим, что 15 декабря вооруженные силы США в Южной Корее запустили новое подразделение космических сил в рамках наращивания усилий союзниками по более эффективному противодействию ядерным и ракетным угрозам КНДР. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.