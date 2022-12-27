Гороскоп до конца декабря 2022 года расскажет о четырех знаках Зодиака, которые смогут изменить свою судьбу в канун празднования Нового года. На это указывает положение звезд и планет до конца последней недели года. Об этом пишет SlovoFraza. Телец Старайтесь не ругать себя за прошлые ошибки и в целом – отпустите свое прошлое. Вам ведь понадобятся все силы – ожидается шквал задач и проблем в делах и работе. К счастью, вы сможете пережить эту бурю. Астрологи советуют правильно расставить приоритеты, чтобы последние дни были благоприятными. В конце года вы можете встретить людей, которые вам помогут и поддержат. Дева Уделите этой неделе особое внимание своему здоровью и постарайтесь встретить 2023 год в хорошем настроении. Эта неделя может стать отправной точкой в новую жизнь, хотя такой она может и не сдаваться. Могут происходить скрытые процессы в жизни Дев, последствия которых станут судьбоносными. А жизнь точно уже не будет такой, как в прошлом. Скорпион Для удачной встречи нового года вам следует перестать жаловаться на жизнь. Прислушивайтесь и присматривайтесь в последние дни года ко всему, что может иметь хоть какое-то значение для успеха. Скорпионам следует цепляться за любые возможности, чтобы 1 января не о чем было сожалеть. Последняя неделя станет очень важной. Водолей Астрологи говорят, что ваша жизнь может очень быстро и неожиданно измениться. Но будьте очень осторожны – если изменения будут казаться очень благоприятными – ищите подводные камни. Если все будет казаться в отрицательном свете – подождите и ищите что-нибудь в этом хорошего. Спешка станет главным врагом Водолеев в последние дни года и в первый день января. Лучше взгляните на все со стороны и уделите время незаконченным делам. Раньше мы писали, как правильно встретить Новый год, чтобы привлечь счастье и богатство. Кроме того, читайте, что ждет каждый знак согласно Ведическому гороскопу 2023 года.