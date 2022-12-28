Эксканцлер Германии Ангела Меркель во вторник сообщила, что вопрос о ее вероятном участии в переговорах о завершении войны "не стоит". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянский журнал Sette. Политик отметила, что точно не знает, как может завершиться война. "Однажды он закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", — сказала бывший канцлер. По словам Меркель, есть разница "между вынужденным миром, которого она, как и многие другие, не хочет, и открытым и дружеским разговором". Политик также отметила, что, будучи в должности канцлера Германии, она принимала решения по России и Украине, руководствуясь логикой, которая до сих пор является ей разумной. "Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней", — продолжила она. То, что это не удалось, "не означает, что попытка была ошибочной", добавила Меркель. Напомним, что недавно бывший канцлер Германии Ангела Меркель уже заявляла, что война в Украине должна завершиться за столом переговоров, как и любой другой конфликт. В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украине не нужно стол для переговоров с РФ, поскольку поражение агрессора украинцы могут принять стоя. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.